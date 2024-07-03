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民主党若阵前换帅会由谁出马？ 盘点可能接替人选

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（法新社华盛顿2日电） 虽然美国总统拜登退出2024大选的可能性依旧不高，仍无法断绝关于其替代人选、源源不绝的臆测声浪。法新社盘点民主党有哪些可能人选可以取代拜登，代表该党于11月角逐白宫大位。

● 贺锦丽（Kamala Harris）

贺锦丽是现任副总统，因此是明显的替代人选。

59岁的贺锦丽生涯写下许多第一，父亲是牙买加人、母亲是印度人的她，起初是首位出任加州检察长的非裔和女性，接着成为首位出身南亚的联邦参议员，如今她是美国史上第一位出任副总统的女性和亚非裔。

她担任检察长期间素以雷厉风行着称。鉴于2024大选预料将聚焦在犯罪和移民两大议题上，其处事风格或将有加分效果。

不过，部分进步派民主党人不赞同她的轻罪重罚原则，并称这会影响弱势族群。

● 纽松（Gavin Newsom）

根据规定，一旦总统候选人宣布退选，并非由副手自动顶替。这说明了加州州长纽松的名字为何老是出现在「换拜」的替代人选名单之中。

56岁的纽松目前为止都坚定支持拜登，还说选前换将声浪「对我国民主没有帮助」。

不过，纽松并未隐藏自己的总统梦。近几个月来他不仅更勤跑海外行程、投放宣扬政绩的广告，更砸下数百万美元在政治行动委员会上，让他将于2028年出马角逐总统的臆测不迳而走。既然如此，何不2024就出来选？

● 惠特梅尔（Gretchen Whitmer）

另一个可能人选是52岁的密西根州长惠特梅尔。

密西根州拥有强大的劳工阶级人口，也是非裔和阿拉伯裔美国人的主要聚集地，这些都是拜登亟欲拉拢的选民。

鉴于密西根州是11月5日大选的兵家必争之地，对支持者来说，这正是力挺惠特梅尔成为总统候选人最有力的论点。

惠特梅尔本人则驳斥任何出面竞选总统的臆测，称自己「很骄傲地支持拜登出任候选人」，并说：「我百分之百支持他出面打败川普。」

● 夏皮洛（Josh Shapiro）

夏皮洛（Josh Shapiro）是今年大选最大摇摆州宾州的州长。

51岁的他于2022年11月以压倒性胜利当选州长，2023年初走马上任，过去曾两度获选为宾州检察长。

夏皮洛是杰出的演说家，自称是中间派。这两项特质都可能把他推上联邦层级的公职。

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