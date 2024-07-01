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民主党要角接力声援拜登 盼在选前平息换将声浪

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统拜登上周辩论表现惨不忍睹，但民主党内要角今天仍纷纷出面声援，盼能平息换将声浪。

81岁的拜登6月27日与78岁的共和党对手川普辩论期间，不时出现迟疑、结巴、思路中断等状况，加深外界对他年老体衰的隐忧。

根据哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）在辩论过后2天所做民调，有近3/4的受访登记选民如今认为拜登不应该选总统，就连民主党选民也有46%如此认为。

但即便美国一般民众发出质疑声浪、甚至纽约时报也以社论吁民主党换将之际，民主党阵营里仍没有任何要角「倒戈」呼吁拜登退选；前总统欧巴马（Barack Obama）和柯林顿（Bill Clinton）等大咖也出面全力支持拜登。

前联邦众议院议长的裴洛西（Nancy Pelosi）今天告诉美国有线电视新闻网（CNN）政论节目「美国国情」（State of the Union），「要紧的并非辩论表现，而是任内表现」。

乔治亚州联邦参议员华诺克（Raphael Warnock）今天也在国家广播公司（NBC）访谈节目「会晤新闻界」（Meet the Press）中说，拜登「绝对不应」退出选战。他说：「我们的任务是确保他冲过11月（大选）的终点线。这不是为他个人，而是为了这个国家。」

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