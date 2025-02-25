民主刚果叛军作乱 总理：1月至今7千多死

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（法新社金夏沙24日电） 刚果民主共和国总理今天表示，卢安达支持的叛军组织「3月23日运动」（M23）1月占领两个主要城市以来，东部已有「7000多人」遭杀害。

刚果民主共和国（简称民主刚果）东部是文化资源丰富的地区，但过去30年饱受各种冲突蹂躏，而M23及其卢安达盟友经过长达数周的推进，已在东部取得重大立足点。

上月底，M23武装分子占领占北基伍省（North Kivu）首府、东部主要城市果玛（Goma），而在更前一周，他们控制了南基伍省（South Kivu）首府布卡伏（Bukavu）。

刚果民主共和国总理图卢卡（Judith Suminwa Tuluka）在日内瓦向联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）表示：「刚果民主共和国东部的安全局势已来到令人担忧的程度。」她说，1月以来，已记录到的就有「7000多名同胞死亡」。

她说，这个数字包括「2500多具被埋葬但身分不明的尸体」，还有1500具尸体仍在太平间。

法新社无法查证这些数字。

图卢卡在安理会场边举行的记者会上，被问到死者是平民还是士兵时表示：「目前…我们还无法辨识所有人的身分」。

但她说：「死者中有大量平民。」