瑞士资助摩尔多瓦学校中的民主教育

在摩尔多瓦，《社会教育》是学校里一门深受喜爱的学科，这门课使用先进的教学方式授课，由瑞士资助。瑞士资讯SWI Swissinfo.ch前往摩尔多瓦拜访了一所俄语和和一所罗马尼亚语学校。

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基希讷乌的康斯坦丁-西比尔基学校(Constantin Sibirschi-Schule)一直保持着前苏联时期的传统。墙上挂着不同年代的班级集体照，有些是彩色的；有些是黑白的。校长奥蕾莉亚·安德里斯(Aurelia Andries)说：”许多在这里的学生后来和同学结了婚。“

她非常感谢自己以前的老师，安德里斯说：”我的历史老师总是鼓励我们把身边发生的事情和过去联系在一起。”

康斯坦丁-西比尔基学校的墙上挂着各个年代的班级合影。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

现在挂在同一面墙上的那些面孔各自经历了不同的学校教育。在苏联时期，学生们必须透过现象看本质，由表及里地学习。“当时有各种严格的规章制度，我们不得不谨言慎行地表达自己的意思。” 但对于安德里斯来说，这所学校依然教会了她如何进行批判性地思考。

为此，她非常感谢她的老师。那么是不是所有同学都学会了独立思考？安德里斯摇摇头说，她们班理解到这点的人不超过五个。

《社会教育》学科

“今天，我们可以放心大胆地直奔主题，“她说，《社会教育》是现在的必修课。

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在摩尔多瓦独立后的33年里，学校也发生了很大变化。

《我们与法律》这门课换成了《公民教育》，过去五年来又更名为《社会教育》，这门课被进步的教育工作者引以为荣，也是学生们的最爱。当然学生们喜欢这门课可能也是因为这门课不计分，只需要老师写评语。

康斯坦丁-西比希学校校长奥蕾莉亚·安德里斯(Aurelia Andries)感谢她的历史老师在苏联时期教给她用批判性的思维看问题。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

《社会教育》讲解有关民主的知识，帮助学生树立社会价值，并启发学生从批判的角度看问题。该学科是欧洲委员会在摩尔多瓦开发的一个项目，并由瑞士发展与合作署(DEZA)资助。2018-2022年的资助总额为120万瑞郎(约合人民币1000万元)，从2022-2026年的资助总额同前一阶段相近。

瑞士与摩尔多瓦共和国的关联？ 瑞士外交部将瑞士与摩尔多瓦共和国的关系评价为“非常好”，而且双方关系日益密切。据外交部称，瑞士是摩尔多瓦“2023年最重要的捐助国之一”。 瑞士在摩尔多瓦卫生领域最为活跃，其次是经济发展和地方治理等领域。 自乌克兰战争爆发以来，瑞士又对摩尔多瓦的资助还增加了对境内乌克兰难民的支持。除其他外，瑞士还将资金投入到民主教育之中。在过去五年中，民主教育课一直是摩尔多瓦学校中的必修课。 摩尔多瓦的民主发展也从瑞士受到很多启发。

那么，如今摩尔多瓦所有的青少年都会在学校里学会用批判的态度看问题吗？安德里斯对此也予以否定。这在很大程度上取决于“人的因素”。她说：”比如像拉娜这样的老师，在孩子们表达自己的观点时，从不反驳他们，而是进行讲解并尽力倾听孩子们的不同意见。“

拉娜·托努(Iana Tonu)老师说：“这门课不计分，这很好，主要注重培养学生的能力。”自五年前开设《社会教育》这门课以来，托努就一直在教这门课。

参观议会和草地上的冥想

在《社会教育》课程中，所有学生都要参观一次议会。托努还提到另一个特殊活动：”最后一节课，我把全班同学带到室外。让他们坐在草地上，想想考试的情况，冥想一下都学到了什么。最后学生们的反馈是：我们今年最大的收获就是从这门课中学到的东西。”

在教室里，托努看起来精力充沛，她说：”醒醒，现在我们上第三节课！“ 她用数字投影仪打出今天的主题：道德责任与法律。

你可能会觉得这对13岁的孩子来说有点困难。但老师用具体实例讲解了在什么样的情况下，可以说是遵守了法律却并不符合道德标准：比如某些电话诈骗，或者不还贷款。

然后学生们要对一个案例进行分析：一名学生不小心错发了自己的难看自拍；另一名学生截图并在学校里分享。学生们分组讨论哪些是道德上的不当行为，哪些是法律上的不当行为，并在全班面前总结他们的意见。

教师拉娜·托努(Iana Tonu)认为，在学校也要有反思的空间。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

法律与道德

他们进行了分组：有受害者；有施暴者；还有目击者。在这种情况下，参与其中的目击者可以做什么，应该做什么？他们把各种意见都收集起来，由老师进行分析。在课程的最后，托努引导他们提出了一些对社会基础有震撼的问题：”法律更重要，还是道德更重要？“你能生活在一个没有道德标准的世界吗？

稍后，这些13-17岁的学生向瑞士资讯的记者提出了类似的问题： “你成长的国家对你有影响吗？” “什么样的影响？” “如果你出生在另一个国家，你会是什么样？”

一开始，学生们尽量不说错话。他们谈论学生会或他们参与的推广俄语的协会，以展示他们的公民意识。他们谈论自己的职业目标-例如工程师或心理学家-并强调这些职业的社会价值。但是，他们真正放开并展示清晰思路，是最后他们向记者提问的时候。

在伊洛韦尼的学校

外部内容

另一天，在西面10公里处的另一所学校里，一些17岁的学生正在“社会教育”课上讨论一个问题：他们化身养鱼厂的企业家，如果他们捕捞更多的鱼，会威胁到鱼的生存。那么在不威胁鱼的生存的情况下，他们的利润是多少？这是一道数学题，答案通过计算就可以得到；但是下一个任务-关于竞争与合作的关系，则得出了充满矛盾的结果。

过度捕捞带来的问题是，不仅会导致鱼的枯竭，还会让人在社会中受到孤立，因为如果有人过度捕捞，带来的影响有目共睹；而另一方面，加强合作也可能带来一些其他问题，比如决策慢；鱼太少，无法满足所有需求；需求得不到满足会助长腐败……最后讨论的结果是：矛盾重重。因此，这堂课更像是在学习怎样接受矛盾。

摩尔多瓦的罗马尼亚语和俄语学校

这所学校布置的现代化程度与基希讷乌的学校相似。但有些地方则有所不同：基希那乌的学校也用西里尔字母书写文字，而伊洛韦尼的学校只用拉丁字母。基希讷乌的学校是讲俄语的学校之一。

在这里，一些学生对罗马尼亚语有些陌生，尽管他们生活的城市处处都是罗马尼亚语标示。摩尔多瓦全国仅有不到20%的学生在学校使用俄语。

伊洛韦尼的这所学校是最普通的学校之一，超过80%的摩尔多瓦学生在罗马尼亚语学校上学，学校里的一切都没有特别之处。

但唯一突出的是，伊洛韦尼罗马尼亚语学校的高年级学生，已经能够明确表达自己的政治立场。班上唯一一位年满18岁的学生丹尼尔说：”我会参加投票和选举，因为我觉得通过投票能为我的国家和我的同学们创造出一个更美好的未来。”这将带来许多转变，他周围的同学都点头赞同。

学生们都很乐观。例如，学生米雪菈强调了摩尔多瓦中小学和大学的质量。她期待以后外国人也会来摩尔多瓦工作、学习或移民。“这会让我非常高兴，我认为，10-15年后，摩尔多瓦将有很大发展。米雪菈的理想是成为一名室内设计师。

那么是否有人对摩尔多瓦发展趋势持不同意见？针对这个问题，教室里短暂地沉默了一会儿。丹尼尔再次发言：”我不这么认为。米雪菈的想象是正确的，我不认为还有其他的看法。“校长维拉·巴兰(Vera Balan)表示，在摩尔多瓦西部，人们非常亲欧。

维拉·巴兰(Vera Balan)是伊洛韦尼彼得雷-斯特凡努卡学校(Petre Stefanuca School)的校长。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

父亲收听西方广播

巴兰和基希讷乌俄语学校校长安德里斯相互认识。他们属于同一代人，这一点从他们对“社会教育”这门课的评价上就能看出。巴兰说：”过去，我们要面对迫害，被笼罩在苏联思想之下。历史不同的国家可能会采取不同的做法，但对摩尔多瓦来说，开设一门这样的课程，来讲解民主原则非常重要”。

安德里斯说，摩尔多瓦的学校压力很大。因为孩子们在学校里的时间很长，甚至几乎没有时间与父母在一起。安德里斯说：”我希望在家庭中也能传授更多的价值观，但可惜，现实并非如此。“

在苏维埃时期，她不仅从老师那里学到要进行批判性思考，也从父亲那里学到了这点。她父亲对政治很感兴趣，在家里经常收听美国之音广播。

(编辑：David Eugster，编译自德文：杨煦冬/gj)