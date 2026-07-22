民意难违 泽伦斯基撤换乌军总司令

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（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，撤换担任乌军总司令2年半的瑟尔斯基，由现任乌克兰联合部队司令德拉帕蒂接任。

现年60岁的瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）自2024年起担任这项职务，是基辅最具经验的指挥官之一；他曾在俄罗斯2022年全面入侵乌克兰初期，指挥基辅保卫战。

瑟尔斯基遭撤职前，乌克兰已连续数日爆发示威活动，声援日前遭撤职的国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）。费多罗夫指控瑟尔斯基迫使他下台，并阻挠他改革军队的努力。

泽伦斯基说，德拉帕蒂（Mykhailo Drapaty）将与代理国防部长赫马拉（Yevgeniy Khmara）合作推动军队改革，优先强化防空能力、提升拦截俄罗斯空袭效率，并处理延宕已久的军队动员问题。

泽伦斯基还说：「我感谢瑟尔斯基过去对国家的贡献，也感谢每一名为乌克兰建立强大前线阵地的战士。」

泽伦斯基上周撤换上任仅半年的费多罗夫，现年35岁、熟悉科技的费多罗夫致力推动军队现代化，并因此与军方领导层发生冲突。他指控瑟尔斯基阻挠他的改革构想，并向泽伦斯基施压要求撤换他；瑟尔斯基否认这项指控。

乌克兰媒体报导指两人之间存在冲突。