民调支持度下滑至40% 川普不满扬言提告纽时

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 纽约时报与谢纳学院最近公布的一份民调显示，美国总统川普的支持度持续下滑。川普今天表示将控告纽约时报，同时声称他所谓的「假民调」，实际上应视为刑事犯罪。

川普是在纽约时报与谢纳学院（Siena University）公布一份民调后作出以上表示。

这项民调显示，现年79岁的川普支持度仅40%。此一数字与多项民调结果一致，皆显示川普在第2任期周年之际，支持度下滑。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「纽约时报/谢纳学院民调…将被纳入我对这家失败媒体的诉讼之中。」

他指控纽时须为「激进左派的谎言与不法行为」负起全责。

川普进一步表示，「虚假与欺骗性民调，实际上应视为刑事犯罪。」

川普近年来已对多家媒体提起诽谤诉讼，包括英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）、华尔街日报、美国哥伦比亚广播公司（CBS）与美国广播公司（ABC），其中部分案件已以数百万美元和解。

川普2025年9月首度向纽时提出诽谤诉讼并求偿150亿美元，理由是纽时刊登不实报导，意图伤害2024年总统大选的个人选情与声誉。此案一度遭联邦法官驳回，后于10月修正后重新提起。