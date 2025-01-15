民调：川普重返白宫 欧洲人看法比全球其他地区悲观

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（法新社布鲁塞尔15日电） 根据今天发布的1份意见调查报告，对于美国前总统川普将重返白宫，欧洲民众感到烦恼，而全球其他国家的民众则似乎较正面看待川普的第2任期。

这份民调是由欧洲智库「欧洲外交关系协会」（European Council on Foreign Relations，ECFR）与英国牛津大学（Oxford University）的「变化世界下的欧洲」（Europe in a Changing World）研究计画共同执行，是在川普（Donald Trump）2024年11月初赢得美国总统大选后，于同月访问2万8500多名分布在24个国家的民众。

结果显示，从印度、中国、巴西到土耳其，预期川普这次上台对于各自国家及「世界和平」是好事的受访民众，多于不这么看待的人。

这种乐观看法在人口居世界各国之首的印度尤其明显，超过80%的受访者乐见川普回归。

反观在调查访问的11个欧洲联盟（EU）成员国当中，民众对于川普再度上台的欢迎度低许多，有较高比例受访者预期他的执政不利于欧洲和全球和平。

调查报告的作者写道：「当川普重返白宫时，世界上许多人将欢迎他。在欧洲人们普遍对此感到焦虑，但在许多其他国家，人们对于川普的第2任期感到心情轻松或积极乐观。」

除了欧盟以外，民众最负面看待川普回归的国家，还有美国长期盟邦英国和韩国。

至于在对抗俄罗斯全面侵略即将满3年的乌克兰，尽管有人担忧川普上台后可能强迫基辅接受不好的和平协议，但有33%的受访者认为川普当选对世界和平是好事，持相反看法的民众比例则只有18%。