气候变迁 小岛屿开发中国家首当其冲

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（法新社纽约联合国总部30日电） 小岛屿开发中国家在气候变迁危机之下首当其冲。相关国家今天通过一项10年计画，寻求国际支持抵御严重、甚至生存攸关的威胁。

联合国副秘书长穆罕默德（Amina Mohammed）说：「这是10年冲刺的开端，我期盼小岛屿开发中国家（SIDS）不会停下脚步。」她强调这些国家面临「全球性的不公正」。

在第4次小岛屿开发中国家国际会议闭幕时，东道主中美洲岛国安地卡及巴布达总理布朗（Gaston Browne）表示，将透过这项计画向各种全球机构，「为小岛屿开发中国家大声疾呼和鼓吹」。

他说：「我们赞颂小岛屿开发中国家开启更光明未来。」

小岛屿开发中国家集团由加勒比海、太平洋、印度洋的39个国家组成，涵盖6500万人口。

包括领土狭小、人口分散、地理位置偏远、多元化程度低、进口依赖型经济等共同特徵，让这些国家处于劣势。

这项宣言提到：「未来10年对小岛屿开发中国家来说至关重要。」

全球暖化造成干旱、洪水、飓风，正在加剧威胁。海平面持续上升，恐怕真的会让诸如马尔地夫、吐瓦鲁等国从地图上消失。

今天通过的文件指出，为了实现「可长可久的发展和有复原能力的繁荣」，这些国家必须「经济多元化、提升国力和生产力」。