冰川消融为何关系到每一个人

阿尔卑斯冰川很可能到本世纪末期就会消失，其后果不仅会令瑞士高山有“切肤之痛”，而且整个欧洲也将受到波及。

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冰川正在消融，但这早已不再是新闻：自1850年以来，阿尔卑斯冰川的体积大约缩减了60%，然而，令人一惊非小的却是阿尔卑斯山脉“巨型冰川”消融的速度。瑞士联邦理工学院的冰川学家、瑞士冰川测量网络GLAMOS管理委员会成员Daniel Farinotti说：”冰川消融正在加速。” 2022年夏天发表的一项研究得出结论：瑞士的冰川在1931年至2016年期间损失了一半的体积，在2016年至2021年期间，又消减了12%。

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在2023-2024水文年，冰川体积损失为 2.5%。 据瑞士自然科学院称，尽管冬季多雪，阿尔卑斯山冰川的退缩速度仍高于过去10年的平均水平。7月和8月的温暖天气以及撒哈拉沙尘的到来，使冰川表面着色并加速了液化过程，是造成冰川融化的主要原因。

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(几乎)所有的冰川都面临危险

自前工业时代以来，瑞士的气温升高了逾2摄氏度，这相对于世界平均水平的两倍。照这样下去，瑞士1‘500座阿尔卑斯冰川将有半数-包括联合国教科文组织评定的世界自然遗产-雄伟壮观的阿莱奇冰川(Aletsch)将在未来30年内消失。如果不采取措施减少温室气体的排放，到本世纪末期，瑞士和欧洲的所有冰川都面临着全面消融的威胁。

不仅阿尔卑斯山冰川在消融，世界上几乎所有的冰川面积都在缩小，而且变化速度不断加快。根据 2023 年发表的一份报告，在喜马拉雅地区，2010-2020 年期间的融化量比前十年高出 65%，影响到约 20 亿人的生活。

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当然也有例外。中亚的一些冰川似乎没有受到全球变暖的影响，其面积一直稳定，甚至不减反增。一个瑞士项目希望弄清造成这一反常现象的原因。

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没有冰川的世界将会怎样

此外，尽管从更长时期来考虑，地球历史上屡见不鲜的冰川衰退的现象会对我们的未来产生严重的负面影响吗？很难为其下定论。但是可以肯定的是，我们必须准备迎接新的挑战。

在瑞士，冰川消融的后果之一就是增加了自然灾害的潜在威胁，比如，洪灾、泥石流及山体滑坡。冰川内部形成的湖泊也有突然外溢的危险，湖水溢出会将村庄和建筑设施夷为平地。随着冰川以及多年冻土层逐渐缩减，高山也变得更加不稳定，阿尔卑斯山斜坡沉降的图像经常在世界各地传播。

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瑞士的”高危“冰川会被持续监测。除了驾直升机进行实地监测外，研究人员还使用最新技术：高分辨率相机、雷达、声学传感器、冰面振动探测器和卫星图像，这些仪器使得最微小的变化也能得以记录。

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冰川消融会导致瑞士失去重要的水力资源，这些水资源预计可以提供瑞士人饮用60年。即使瑞士人口增加到1000万，瑞士仍将有足够的水资源。但是，瑞士也难免出现局部地区和一年中某些时段的缺水问题。因此该国正在建立一个全国抗旱系统。

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根据联邦理工学院和瑞士联邦森林、雪地和景观研究所所做的假设，冰川的完全融化可能在阿尔卑斯山区形成683个新湖泊。

在瑞士瓦莱州，启动了一个独特的项目，即在现有水库中收集和储存融雪水。这些水将在夏季用于灌溉葡萄园和田地。

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在距离瑞士阿尔卑斯山数百公里的欧洲其他地区，情况可能更加严峻。由于融雪和冰川提供的水量减少，以及瑞士希望保留更多的水用于发电，欧洲的大型河流的流量-罗纳河(Rhône)、莱茵河(Rhein)、多瑙河(Donau)和波河(Po)-可能在夏季明显减少。下面的文章介绍了协调不同需求，以避免用水冲突的途径。

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如何保护阿尔卑斯冰川？

为了保护令瑞士享誉世界的这一具有国家重要性的自然遗产，科学家们开始与时间赛跑。在格林宾登州(Grigioni)的莫尔特拉奇冰川(Morteratsch)之上，科学家们发起了一项用人工造雪保护冰川的项目，一旦取得成功，该方法也可能会在喜马拉雅山脉(Himalaya)和安第斯山脉(Andes)进行推广。

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为了减缓冰川融化，人们越来越多地在阿尔卑斯山中使用土工布。这种织物铺在冰川上能反射阳光，还有助于保护下面的冰雪。根据一项瑞士研究，这种布局部使用时虽有一定成效，但若要大规模应用则既不可行也不具有成本效益。

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如果温室气体排放量继续上升，科学就无能为力了。2023年6月，瑞士选民接受了新的气候法，该法规定到2050年实现气候中和，即净零排放平衡。

世界上最有影响力的气候研究者之一Johannes Oerlemans认为，只有终结化石燃料的使用，才有可能保护阿尔卑斯山的冰川-至少是部分冰川。

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