气候奶奶控告政府胜诉 瑞士气候政策成焦点

5 分钟

（法新社日内瓦16日电） 以纯净乡间和白雪皑皑山峰闻名的瑞士，成为第一个因未能采取足够措施来应对气候变迁，而被国际法院指出过失的国家，其环境政策正面临严格审视。

欧洲人权法院（European Court of Human Rights）上周的判决凸显出瑞士政策的一些缺陷，但专家强调，瑞士这个富裕的阿尔卑斯国家做得不一定比其他国家差。

在英国伦敦政经学院（London School of Economics and Political Science）研究气候变迁法的政策分析师蒂芬妮．陈（Tiffanie Chan）说：「这项判决非常清楚地表明，瑞士国内的监管框架存在严重漏洞。」

她告诉法新社：「但这绝不仅是瑞士才有的问题。」

欧洲人权法院9日做出有利「年长妇女气候保护协会」（KlimaSeniorinnen，英文Senior Women for Climate Protection）的判决，该协会控诉，瑞士当局在气候保护方面的失败，可能「严重损害」她们的健康。

这个组织由2500名64岁以上的女性组成，平均年龄73岁。

欧洲人权法院同意这项观点，裁定瑞士政府违反欧洲人权公约（European Convention on Human Rights）第8条，内容保障「私人和家庭生活获得尊重的权利」。

「巴黎协定」（Paris Agreement）为各国政府制定减少温室气体排放的远大目标，目标是最好将全球升温幅度相较工业化前水准，控制在摄氏1.5度以下。

为达成这项目标，瑞士曾表示将在2030年底前将碳排量相较1990年水准减少50%，并在2050年底前达成净零排放。

独立监测机构「气候行动追踪」（Climate Action Tracker）认为，瑞士的气候目标、政策和资金「不足以」达成巴黎协定目标。

气候行动追踪指出：「瑞士在2030年前的气候政策和行动需要大幅改进，才能将升温控制在摄氏1.5度内。」

根据瑞士日内瓦大学（Geneva University）环境科学研究所长普利格（Geraldine Pflieger）说法，要达成2030年目标，瑞士需要在明年之前将碳排量削减至少35%。

但目前瑞士仅削减不到20%碳排量，这是瑞士为2020年制定、但未能实现的目标。

普利格指出，相较之下，整个欧洲联盟（European Union）的碳排量已减少31%，专家认为，欧盟在2030年底前的减排量有望达到60%以上。

不过蒂芬妮．陈强调，许多欧盟国家也都没有达成他们的2020年目标。

然而，专家表示，考量到瑞士在承诺的碳排量上严重依赖海外碳抵换计画，对比之下显得瑞士的情况更糟。

「碳抵换额度」是由再生能源、植树、护林等减少或避免排放的专案计画所产出额度来抵销产生的碳排。

瑞士没有说它打算在多大程度上依赖这些碳抵换计画来达成目标，气候行动追踪认为这「非常有问题」。

瑞士伯恩大学（University of Bern）高级讲师、气候法专家布莱特纳（Charlotte Blattner）感叹，这些计画通常「缺乏可追踪性，难以验证」。

此外，依赖这些碳抵换计画意味着「瑞士错过一个从根本上改造自身基础建设，使它们转向符合气候政策的机会」。