气候诉讼增加 全球企业面临更多法律压力

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（法新社巴黎27日电） 根据伦敦政经学院「葛拉汉气候变迁和环境研究所」今天发布的报告，倡议人士透过诉讼对抗气候变迁，全球各地企业面对与日俱增的法律压力，被要求不要助长全球暖化。

报告指出，自2015年通过「巴黎协定」（Paris Agreement），有230起针对企业及商会的「气候相关」诉讼，其中超过2/3是2020年以来提出。

报告写道，对企业提起的诉讼「传统上集中在化石燃料产业，但现在也跨足其他领域，包括航空、食品饮料、电商及金融服务产业」。

企业较近期面临的气候诉讼，原因包括被控「气候清洗」（climate-washing）和误导性行销。

其他诉讼则是基于「污染者付费」原则，或把流向开采业的资金当作打击目标，试图让化石燃料新计画「断流」。

报告提到：「2023年是国际气候变迁诉讼重要的一年，主要的国际法院及法庭被诉请对气候变迁做出裁决及提供建议。」

根据报告，气候诉讼仅5%提交国际法院审理，但其中许多案件很有可能影响国内诉讼。

报告作者也预期，未来「后灾难」相关诉讼将会增加，并指在受到飓风侵袭的波多黎各，最近出现反对重建化石燃料基础设施的行动。