氧气罩有失效风险FAA令检查 波音：新黏着剂致供氧器位移

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（法新社华盛顿8日电） 美国航空巨擘波音表示，2019年采用的一款黏着剂有时会使供氧器发生位移，航空监管机构今天要求对波音737型飞机进行检查，理由是担心乘客氧气罩在紧急情况下可能失效。

美国联邦航空总署（FAA）的适航指令立即生效，会影响到超过2600架在美国注册的飞机。

这项适航指令的目的，是为了确保在某些波音（Boeing）飞机上的乘客服务单元（Passenger Service Unit）氧气产生器（oxygen generator）处于正确位置。

美国联邦航空总署还在声明中提到，航空业者应该检查氧气产生器，「如果有必要，需于120至150天内采取改正措施」。

美国联邦航空总署还说，在接获多起氧气产生器发生位移的通报后，当局做出上述指示，并要求进行全面的目视检查。当机舱失压时，这项问题恐导致无法向乘客供给氧气。

波音在回应询问时表示，2019年8月采用的一款新型黏着剂，有时会使氧气产生器装置偏离原本的位置多达近2公分。

波音今年6月17日向航空公司发布公告，要求进行目视检查，并更换一部分的737型飞机氧气产生器绑带。

这项消息加剧了各界对波音的一连串担忧。自今年1月阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架737 MAX发生近乎灾难性的事件以来，波音一直努力应对各种严格审查。

波音说，所有新交付的飞机都已换回原本使用的黏着剂，以确保氧气产生器如预期般固定在原位。波音还说，对服役中的机队和尚未交付的飞机进行检查后，并未发现任何无法正常运作的装置。

平均而言，一架737型飞机有61台氧气产生器，每台有两条绑带。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）