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水下生活120天 德国男子创世界纪录

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（法新社巴拿马林多港24日电） 德国航太工程师科赫今天庆祝缔造在没有减压情况下，在水下生活最长时间的世界纪录。他在巴拿马外海一个水下舱室中度过了120天。

现年59岁的科赫（Rudiger Koch）在金氏世界纪录（Guinness World of Records）裁判员雷耶斯（Susana Reyes）见证下，离开他30平方公尺大的海中居所。

雷耶斯证实，科赫打破由美国人迪图里（Joseph Dituri）保持的世界纪录。迪图里在佛罗里达州舄湖的水下小屋生活了100天。

科赫离开深11公尺的海中舱室后告诉法新社：「这是一次伟大的冒险，现在结束了，其实几乎有一种惋惜的感觉。我非常享受在那里的时光。」

他谈到透过舷窗看到的景色时说：「当风平浪静，天色变暗，大海闪闪发光时，真是太美了…这难以言喻，你得亲身体验。」

科赫的水下舱室拥有现代生活的大部分设施：床、厕所、电视、电脑和网路，甚至还有室内健身车。

水下舱室以一个内含狭窄旋转楼梯的管状通道，连接另一个位在海面上方的房间，食物和包括医生在内的访客就可以从这里「进入海中」。这个居所离巴拿马北部海岸约15分钟船程。

设置在顶部的太阳能板为这个装置提供电力，有一台备用发电机，但是生活其间无法淋浴。

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