水原一平赌博偷窃案认罪 法院预计10月25日判刑

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（法新社洛杉矶4日电） 日本「二刀流」好手大谷翔平前翻译水原一平今天认罪，坦承从这位MLB球星帐户转移近1700万美元偿还赌债。

根据美国联邦检察官说法，水原一平针对1项银行诈欺重罪与1项税务申报不实罪认罪，前者最高可处30年有期徒刑，后者则是最高可判3年监禁。

联邦地区法官霍尔康（John Holcomb）排定于10月25日量刑。

水原一平在进入加州圣安娜（Santa Ana）联邦法院听审之前，在法院外遭大批摄影人员团团包围。他先前已与检方达成认罪协议，作为更全面联邦运动博弈调查的一环。

水原一平认罪后，大谷翔平所属球队洛杉矶道奇发布声明说：「水原一平今天在刑事程序中做出答辩，联邦和美国职棒大联盟（MLB）的调查也告终，道奇很高兴（大谷）翔平和团队如今能将整起事件抛诸脑后。」

检方已一再强调大谷翔平是水原一平这场骗局的无辜受害者，没有证据显示这位道奇球星知道有非法赌博的事情，也没有涉及这类事件。

大谷发布声明说，水原一平「彻底认罪给予我和我的家人一个重要解脱」。他说：「我衷心感谢有关当局这么快就完成这场周详且有效的调查工作，并揭露所有证据。」

他说：「是时候终结此一篇章、继续前进、持续专心打球和赢得比赛了。」