求女心切谋杀乌难民母女劫婴 德夫妇遭判终身监禁

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（法新社柏林10日电） 德国一对夫妇因为求女心切，谋杀了一对乌克兰难民母女，并将其新生女婴据为己有，德国法院今天判处这对德国夫妇终生监禁。

德国媒体称这对德国夫妇为马可（Marco O.）和伊娜（Ina），分别为43岁和45岁，两人因谋杀2名乌克兰难民而在犯案一周后，于去年3月被捕。

法院发言人表示，西南部城市曼罕（Mannheim）的法官指出，由于两人罪行重大，服刑15年后提早获释的可能性不大。

德国检方指出，这对夫妇因「求女心切」而犯下此案。

早在2023年3月，这对德国夫妇便开始筹划绑架幼童当成自己的小孩。据说德国太太伊娜加入一个支持俄罗斯侵略下逃亡的乌克兰难民的Telegram群组。

这对德国夫妇在群组聊天室中认识了一名27岁的乌克兰孕妇玛格丽塔（Margarita R.）即将生产，并且需要翻翻译上的协助。

这对夫妇在玛格丽塔产下女婴米亚（Mia）后不久，便邀请玛格丽塔带着米亚和她51岁的母亲玛丽娜（Maryna S.）共进晚餐。

德国检方表示，这对夫妇在晚餐中偷偷加入镇定剂。当较年长的玛丽娜感到身体不适时，这对夫妇表示愿意开车载她就医，然后再送玛格丽塔和女婴回家。

检方说，德国先生马可先将玛丽娜载到一处湖畔后，将她殴打致死，并将尸体投入湖中。

这对夫妇告诉玛格丽塔，她的母亲因心脏病发作正在医院。不过，两人并未送玛格丽塔和她的女儿去医院，而是将她们载到霍肯海姆（Hockenheim）附近的莱茵河畔。

检方表示，因药效发作而精神恍惚的玛格丽塔遭马可朝头部重击「至少3拳」后死亡。接着这对夫妇放火焚烧玛格丽塔的尸体，然后载着当时才5周大的女婴回家。警方查获此案时，女婴安然无恙。

德国「画报」（Bild）报导，女婴后来被送到乌克兰由阿姨和姨丈接手照顾，现在已经满周岁了。