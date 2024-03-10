汉莎航空机组人员拟罢工两天 盼随公司获利加薪

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（法新社柏林9日电） 德国独立空服员工会今天宣布，航空巨头汉莎航空机组人员下周将在法兰克福和慕尼黑举行为期两天的罢工行动。汉莎航空两天前才宣布其2023年营运利润符合预期。

独立空服员工会（UFO）领导人柏格（Joachim Vazquez Buerger）说：「汉莎集团（Lufthansa）7日才宣布其获利翻倍…机组人员必须能从中受益，他们在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间所做的努力必须得到回报。」

这次罢工涵盖范围包括12日从法兰克福（Frankfurt）出发以及13日从慕尼黑（Munich）出发的航班，汉莎航空的子公司城际航空（CityLine）也受到影响。

汉莎航空今天稍晚表示，大约10万名旅客将受到航班停飞影响。

汉莎航空7日财报指出，由于需求旺盛，2023年利润翻倍，净利润达到16.7亿欧元，大幅高于2022年的7.91亿欧元。

但员工代表说，即便通膨已经削弱他们的消费能力，员工薪资却未随公司获利上调，因此自今年年初以来便展开一连串罢工行动。

独立空服员工会谈判代表叶格（Harry Jaeger）今晚表示：「经过15轮谈判仍未达成协议，我们不得不认为管理阶层宁可让情况进一步恶化，牺牲乘客的权益。」

汉莎航空表示，公司给出「非常好的提议，特别是加薪至少10%」。

汉莎提议在今年8月对机组人员发放3000欧元（约新台币10万4730元）补偿金，并加薪6%，而1年后再加薪3.25%。（译者：纪锦玲）