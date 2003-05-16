此内容发布于2003年5月16日 下午2:14 最后更新 - 2003年5月16日 -14:14

汽车依然是最受瑞士人青睐的交通工具 (Keystone)

2000年瑞士60%的上班族不在居住地地工作。1990年这个数据还在50%左右。联邦统计局(BfS)将每日往返与居住地和工作地之间人数从全民人口调查数据中提取出来，得出的结果重新划分了瑞士人口居住密集区。从90年代起瑞士人口城市化就呈现不断明显的趋势，如今近1000个乡镇地区的54

汽车依然是上班途中最受偏爱的交通工具。2000年49.2%的人开车上班(1990年42.4%)。如果不算上在居住地工作人的数量，这个数据甚至达到54.3%。除非常年轻及面临退休的人以外，各年龄层拥有汽车的数量基本均衡。

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