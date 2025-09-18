The Swiss voice in the world since 1935

沙乌地与巴基斯坦签署共同防御协议　加强联合吓阻

此内容发布于
2 分钟

（法新社利雅德17日电） 沙乌地阿拉伯与巴基斯坦今天在利雅德签署一项新的战略防务协议，双方表示，对其中一国的攻击将被视为「对两国的侵略」。

这份协议是在以色列日前空袭卡达打击境内哈玛斯（Hamas）领导人、引发波斯湾地区震动之后达成。多年来，波斯湾国家在安全上一直高度依赖美国。

根据沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）发布的声明，协议「旨在发展两国防务合作，并加强对任何侵略的共同吓阻力」，同时明确指出「任何针对其中一国的侵略都将被视为针对两国的侵略」。

协议由沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）与巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shehbaz Sharif）签署。

签署时机也格外敏感。仅在数月前，巴基斯坦与印度于5月爆发激烈冲突，双方以飞弹、无人机和炮火交战，在4天冲突中造成超过70人丧生，为两国自1999年以来最严重的冲突。

印度总理莫迪（Narendra Modi）4月访问沙乌地期间，因印度境内发生针对观光客的枪击事件并引爆上述冲突而提前结束行程。印巴两国作为核武国家，长期互相指责对方扶植武装势力以破坏对方的稳定。

据信，沙乌地阿拉伯在化解这场冲突中扮演了关键角色。沙国多年来一直是印度的主要石油供应国，目前排名第三，对高度依赖石油进口的印度经济至关重要。

与此同时，巴基斯坦与沙乌地长期维系密切关系，估计有超过250万名巴基斯坦公民在沙国工作。沙乌地也长期是巴基斯坦的重要经济后盾，在其经济困境中提供支持。

