沙乌地阿拉伯组海上防御联盟 确保曼德海峡航行安全

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（法新社利雅德30日电） 沙乌地阿拉伯今天宣布组成一个海上防御联盟，以确保战略要道曼德海峡周边的航行安全。曼德海峡连接红海和亚丁湾，位于红海南端叶门和吉布地之间。

沙乌地此举正值获伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Houthis）上周宣称将对全球最大石油出口国沙国实施海上封锁，并声称已对沙国在红海（Red Sea）的油轮及国内石油设施发动攻击。

狭窄的曼德海峡已成为沙乌地原油大量运往国际市场的重要通道，因为中东战争大幅阻断荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的能源出口。

沙乌地国防部今天代表联盟内14国发表联合声明。这14国为巴林、孟加拉、吉布地、埃及、约旦、科威特、奈及利亚、巴基斯坦、卡达、沙乌地阿拉伯、索马利亚、苏丹、土耳其及叶门。

沙国国防部表示，该联盟「旨在强化海上安全、维护航行自由、确保国际贸易路线及能源供应链安全，以及保护在曼德海峡（Bab al-Mandab Strait）、红海、亚丁湾（Gulf of Aden）的海上共同利益」。

沙国国防部并指出，他们邀请了51个国家及组织出席今天在首都利雅德关于这个联盟的会议，共43国的代表及欧盟代表团出席，其中14国确定支持，其余国家陆续加入中。

青年运动目前占据叶门首都沙那以及北部多数地区，国际承认的叶门政府则掌控该国南部多数地区。沙乌地阿拉伯是叶门政府的主要盟友。

本月稍早，沙乌地与青年运动爆发多年来的首次交火，威胁到2022年一份虽已到期但仍维持的停火协议。