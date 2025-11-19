沙乌地零酒精酒吧兴起 穿白袍戴黑纱民众夜生活新体验

afp_tickers

5 分钟

（法新社利雅德19日电） 生啤酒、花生和大萤幕体育赛事……这样的场景在世界各地的酒吧都不罕见，但在沙乌地阿拉伯首都利雅德，身穿白色长袍或戴黑色面纱的顾客则是在无酒精的啤酒杯中品尝，完全不必担心隔天宿醉。

利雅德A12咖啡馆经理伊斯兰（Abdallah Islam）告诉法新社：「我们的理念是让顾客体验原创特色，还能在社群媒体上分享。」

在这家咖啡馆里，沙乌地女性会掀起黑色面纱，啜饮冰凉的啤酒。

一名顾客边打量自己的啤酒杯边紧张地问：「这里面有酒精吗？」

女性蒙面举杯的不协调场面，反映这个保守国度正发生的变化。沙乌地阿拉伯是伊斯兰最神圣圣地的所在地，但根深蒂固的禁忌正被轻轻松动。

A12咖啡馆坐落于首都最繁忙的街道之一，窗户上贴着一幅啤酒杯缘满溢泡沫的大图片。

经理表示，自从4月开卖德国华士坦无酒精啤酒（Warsteiner 0.0%）以来，这家咖啡馆一直人潮汹涌。啤酒用大啤酒杯装盛，配上花生，营造出酒吧氛围。

桌边一群身穿传统白长袍的年轻男士自拍喝酒的模样，服务生则在闪亮的黑色吧台后倒着啤酒。

有人边喝冰啤酒，边在电视前看足球比赛。

自从沙乌地王储暨实际统治者穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）掌权以来，戏院重开、女性可以开车，也开始欢迎外国观光客。

然而，「酒」始终是条不能碰触的红线。

自1952年以来，沙乌地就全面禁止酒精，这起因于当时阿卜杜拉齐兹（Abdulaziz）国王的儿子酒后失控，开枪打死了一名英国外交官。

●啤酒恐惧

多年来，不少当地居民曾自己酿造私酒。也有人转向黑市，在那里一瓶威士忌可以卖到数百美元。

2024年1月，沙乌地在利雅德开设了第一家专门供应非穆斯林外交官的酒类商店。

但沙乌地驻伦敦大使今年接受英国媒体访问时表示，2034年世界杯（2034 World Cup）期间，沙国仍不会供应酒精饮料。

德国智库CARPO的桑斯（Sebastian Sons）告诉法新社：「沙乌地对酒类合法化必须步步为营，否则会损害作为伊斯兰世界可靠领袖的形象。」

沙乌地阿拉伯和科威特是仅存全面禁酒的波斯湾国家。

好奇的沙乌地民众涌入A12咖啡馆，体验这项新鲜话题。

18岁、仅提供名的谢赫（Sheikha）说：「看起来真的让人害怕──就像真的是酒。」

她笑说：「光听到『啤酒』这个词就怕，但我克服了恐惧，说实话，喝起来真的很凉爽。」

这位年轻女性在朋友陪同下，看到TikTok上有关影片后决定来尝试。

对于咖啡馆经理来说，重点就是「在不违背本地价值观前提下，提供酒吧体验」。

在这个年轻人口众多、大家都希望尝新尝异但又不想踩线的国度，这的确是一种微妙的平衡。

18岁的穆罕默德（Ahmed Mohammed）喝完啤酒杯内的饮料后放下杯子说：「我们国家没有含酒精饮品，而我们也不希望会有。」（编译：陈政一）