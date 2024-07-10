沙柯吉疑收献金又干扰证人 传夫人被控涉案

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（法新社巴黎9日电） 法国前总统沙柯吉据称于2007年竞选总统时收受利比亚资助，去年又被控非法干扰证人。法新社接获消息，经过调查，沙柯吉的夫人卡拉布鲁妮今天被控涉案。

消息来源表示，这位56岁的前第一夫人被控隐瞒证据，以及伙同不法人士实行诈欺。她被限制行动，禁止与除了丈夫以外的被告接触。

身为歌手的她涉嫌隐瞒干扰证人的行径，并涉及试图贿赂黎巴嫩司法人员等违法行为。

法新社联系她的律师马列（Paul Mallet）和马蒂内兹（Benoit Martinez）时，他们没有马上回应。

69岁的法国前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2023年10月被控非法干扰证人，此案是为了调查他是否收取利比亚已故独裁者格达费（Moamer Kadhafi）的资金，资助他2007年的选举活动。

调查人员怀疑，与沙柯吉亲近的几个人给予关键证人报酬，以此撤回凸显沙柯吉有罪的证词。

卡拉布鲁妮（Carla Bruni-Sarkozy）可能会被起诉，或被列为「嫌疑证人」（temoin assiste），这种身分在法国司法体系中还不到正式起诉的程度。

她已经接受讯问两次，2023年6月首先以证人身份被调查员审问，接着于今年5月初以嫌疑人身分接受调查。

调查报告显示，2021年6月法国「狗仔队女王」马向（Michele Marchand）被控试图干扰证人当天，卡拉布鲁妮删除与马向交流的所有讯息。

法国与黎巴嫩双重国籍商人达凯丁（Ziad Takieddine）多次声称，在2006和2007年，他帮忙把高达500万欧元（当时汇率约540万美元）的现金，从格达费那里送到沙柯吉及其幕僚长手中。

但达凯丁2020年突然撤回证词，令人怀疑沙柯吉及其亲信可能支付证人报酬，好让他改变证词。

马尚将她去沙柯吉家称为拜访歌手卡拉布鲁妮，引起法国当局注意。

沙柯吉将于2025年受审，原因是涉嫌密谋拿取格达费的现金，此非法资金让他随后在2007年当选总统。这位右派政治家在2007年到2012年领导法国，卸任后便面临一连串法律困境。