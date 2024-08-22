治疗不孕方式惹议 华兹夫人成民主党全代会焦点

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（法新社芝加哥21日电） 美国民主党副总统候选人华兹（Tim Walz）与夫人关（Gwen Walz）因治疗不孕问题引爆争议之际，在今天的民主党全国代表大会上，关成为各界瞩目焦点。

法新社报导，这位58岁教师和她的夫婿，都是平易近人的个性。

民主党人希望，这对夫妇能够帮忙贺锦丽吸引中部地区的选票。

在昨晚的大会上，关尝到了明星的滋味，当时前总统欧巴马称赞华兹朴素的法兰绒衬衫，说衬衫「来自他的衣柜，而且经历过一些事情」。

会场的大萤幕随即出现关的画面，她对欧巴马的发言鼓掌、点头，并在空中挥舞双手。

但这位可能成为下一任美国「第二夫人」的女性，在大会播出的影片中，展现更多私人的一面。

她描述了与华兹的相遇，当时他们都在内布拉斯加州一所高中教书，那里的学生形容他们「有点像」时任总统柯林顿和他的妻子希拉蕊。

她在影片中说道：「我们共用一间教室，中间有一个隔板，他的班级比我的吵很多，我可以听到他的学生有多投入。」

她也在影片中提到求子方面的挣扎。

「生育治疗使这成为可能，我们的女儿名叫『希望』（Hope）是有原因的。」

华兹竞选时也常提到这个问题，用以警告共和党人想要限制民众堕胎和取得体外人工受精（IVF）。

但关本周在大会前接受杂志访问，透露他们使用的生育治疗方式并非体外人工受精时，共和党人抱怨连连。

这对夫妇采用的是人工授精（Intrauterine Insemination），也就是直接把精子放入子宫。

华兹的共和党对手范斯（J.D. Vance）指责华兹，「谎称透过体外人工受精拥有一个家庭，谁在这样的事情上撒谎呢？」

但民主党人会认为，这对夫妇的故事会让状况类似的选民有共鸣。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）