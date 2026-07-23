法、义、西野火延烧 消防员3死、上万人撤离家园

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（法新社罗马��波尔多23日电） 西班牙今年以来最大野火持续延烧，义大利及法国多地也遭野火侵袭。在灼热高温及强风助长下，火势迅速蔓延，造成3名消防员殉职，上万名居民被迫撤离家园。

由于火势持续扩大，西班牙、义大利及法国持续动员空中与地面消防资源投入救灾，并疏散火场及周边居民。法国目前已有约1万2000人撤离，西班牙则已下令撤离3座村庄。

● 法国

法国当局表示，西南部野火迫使另外7000人紧急撤离，目前撤离人数达1万2000人。

当局今天清晨基于预防考量，疏散6座露营区及法国知名度假胜地费雷角（Cap Ferret）北方一处住宅区共7000人。

地方当局昨天晚间表示，野火已烧毁约2000公顷土地。

法国2名消防员21日在扑灭波尔多（Bordeaux）机场附近爆发的野火时殉职。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）昨天前往慰问殉职消防员家属；消防工会则警告，第一线消防人员已筋疲力竭，且面临资源不足的困境。

● 义大利

义大利西西里岛（Sicily）数十处野火已延烧多日，当局出动约6000名消防员、森林护管员及民防人员投入救灾。

西西里首长史济法尼（Renato Schifani）表示，尽管已出动空中灭火飞机，仍有约50处火场尚未扑灭。

义大利内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，一名消防员在救火期间身体不适，送医后不治。

义大利民防局（Italian Civil Protection Agency）发言人告诉法新社，西西里目前情势严峻，极端高温和极度干燥的土壤持续助长火势。

邻近的卡拉布里亚地区（Calabria）也通报超过160起火灾。当地民防局长表示，这些火灾是有心人士蓄意纵火所致，其中一种手法是将浸泡易燃液体的布条绑在流浪猫尾巴上，藉此散播火势。

● 西班牙

西班牙当局在一场大规模野火威胁民宅后，昨天下令撤离马德里（Madrid）南方托雷多市（Toledo）周边数个地区居民。

人民警备总队（Civil Guard）表示，由于野火持续延烧，且多条主要道路封闭，因此透过手机向相关地区居民发布警报。

紧急救难单位表示，由于火势持续蔓延，已下令3座村庄居民撤离家园，另要求另一座村庄居民留在家中，紧闭门窗，直到另行通知。