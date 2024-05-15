法囚车公路遇袭 数百警力追捕枪手与逃逸囚犯

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（法新社安卡维尔市14日电） 法国北部一处高速公路收费站今天发生囚车遇袭事件，导致一名涉及黑帮贩毒杀人的囚犯逃逸。当局出动大规模警力，搜捕一群伏击囚车杀害两名狱警的枪手和逃逸的囚犯。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）矢言尽一切努力逮捕这起攻击案的幕后黑手，包括仍在逃的囚犯和帮助他脱逃的人。

巴黎检察官贝库欧（Laure Beccuau）说，这起事件造成两名狱警殉职、3人受伤；还有1人在医院处于生死关头；另有两人在加护病房接受治疗。

此案发生在法国北部厄尔省（Eure）安卡维尔市（Incarville）的公路收费站。

当时囚犯刚结束诺曼第大区（Normandy）卢恩市 （Rouen）法官的讯问，正要被送回艾弗勒市（Evreux）的监狱。

检方说，囚车行经收费站时，一辆宝狮（Peugeot）赃车迎面撞来，还有一辆奥迪（Audi）跟在囚车后面，枪手从车上朝囚车车队的两辆车开火。

马克宏在社群平台X上写道，当局「正尽一切努力找到这起犯罪的凶手…我们不会退让」。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）说，已动员数百名警力和宪兵加入搜捕行动。他还提到，这次有两名男性狱警丧命，是自1992年以来第一次有狱警在执行任务时身亡。

贝库欧说，逃逸囚犯是1994年出生的阿姆拉（Mohamed Amra），他上周遭判加重抢劫罪成立，并在一桩绑架致死案中被起诉。

一名熟知相关案件的消息人士说，阿姆拉涉嫌参与毒品走私和下令黑帮杀人。

另一名消息人士说，阿姆拉涉嫌主导一个犯罪网络。部分媒体指称，他的绰号是「苍蝇」（La Mouche）。.

阿姆拉的律师说，阿姆拉上周末就曾企图锯断牢房栅栏越狱。