法国、西班牙怪物级野火引发「火积云」 已撤32.5万人

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（法新社波尔多26日电） 野火今天持续肆虐法国和西班牙，森林化为灰烬、村落人去楼空，超过32万5000人被迫逃离，消防人员正奋力控制延绵数公里的火势。

法国西南部、西班牙中部马德里附近的森林大火已经延烧多日，成为两国有史以来和平时期最严重火灾之一。

法国消防员全国联合会（FNSPF）表示，这波严重林火在法国主要火场产生前所未见的「火积云」（pyrocumulonimbus），这种巨大的火云能制造向外吹送的强风，并且夹带会引发更多大火的闪电。

FNSPF发言人布罗卡迪（Eric Brocardi）说：「这就像是大卫对决歌利亚…我们在某个时刻会找到弱点并且在那里予以痛击。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）已经召集明天上午的危机内阁会议，讨论这次紧急情势。

西班牙内政部长格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）今晚表示，火势仍在推进，但速度已有趋缓。

不过在西班牙东部沿海城市瓦伦西亚（Valencia）附近，消防人员今天又遭遇新火点，当地已有1万5000人被迫撤离。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）在马德里以西的阿维拉省（Avila）视察灾区时表示：「艰难时刻在前方等着我们。」他预定明天前往瓦伦西亚灾区。

民防和紧急服务部门首长巴尔恭内斯（Virginia Barcones）形容阿维拉附近的火势是「怪物级」灾难。

他告诉西班牙国家电视台（TVE）：「我们正面对周长280公里、覆盖7万7000公顷的火场。」

欧洲联盟其他国家也已经派出飞机、人员和装备协助两国灭火。