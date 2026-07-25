法国、西班牙野火失控 近20万人紧急撤离

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（法新社莱吉-卡普费赫25日电） 法国与西班牙因野火肆虐，今天在马德里（Madrid）及波尔多（Bordeaux）等地区累计疏散约20万人。法国城市波尔多周边的旅游胜地及世界知名葡萄园也受到火势威胁。

法新社报导，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天寻求欧洲联盟（EU）协助后，要求军方动员，以协助控制法国有史以来最严重的野火。地方官员警告，火势正朝波尔多方向蔓延。

当局为防范火势逼近，已下令波尔多附近城镇「预防性撤离」。交通资讯平台Bison Fute也呼吁驾驶人避免进入该地区，以让紧急服务人员顺利通行。

法国内政部表示，吉伦特省（Gironde）及朗德省（Landes）约有14万1000人撤离家园。西班牙内政部则称，中部地区有6万人被迫撤离。

波尔多西南方的高级度假区费雷角（Cap Ferret）约有4万4000人撤离，当地唯一道路已受到火势威胁，当地还有50栋房屋被毁。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）表示，法国从未遇过规模如此惊人的野火，并承诺将「全力」保护波尔多。

法国总理勒克努（Sebastien Lecornu）昨天深夜召集主要部长召开危机会议，并表示将部署1000名军事人员协助对抗火势。

当局指出，目前有约1000名消防员投入费雷角的灭火工作，其中约有40人受伤。本周法国与义大利已有3名消防员在野火中殉职。

在西班牙方面，马德里自治区政府紧急应变部门主管诺维约（Carlos Novillo）表示，首都附近的火势「目前处于高峰，已超出消防人员能控制的范围」。

总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天清晨前往当地，视察紧急协调中心。

官员表示，马德里西部的3起主要野火中，有2起已合并成一场大火，正朝纳瓦斯德尔雷（Navas del Rey）镇蔓延。这个城镇距离首都仅约50公里。

马德里自治区政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）宣布进一步撤离行动时表示，马德里周边的野火是该地区史上最严重的火灾。

西班牙目前仍在燃烧的最大火灾位于瓜达拉哈拉省（Guadalajara），位于马德里以北约100公里，迄今已烧毁约3万2000公顷土地。

在法国及西班牙提出援助请求后，欧盟执委会（European Commission）表示，将派遣4架灭火飞机前往西班牙，另派3架前往法国。

截至目前，法国费雷角与比斯卡罗斯镇（Biscarrosse）周边野火已烧毁逾1万3500公顷土地；马德里地区另有6000公顷土地遭焚毁。