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法国会首轮选举 出口民调：国民联盟得票率34%领先

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（法新社巴黎30日电） 法国今天进行国会下议院国民议会选举首轮投票，出口民调指出，极右翼的国民联盟成为最大赢家，得票率约34%，总统马克宏的中间派联盟得票率仅约21%，在3大党团之中敬陪末座。

法国数间民意调查机构的出口民调显示，「国民联盟」（RN）得票率为34.5%，左翼联盟「新人民阵线」（New Popular Front）得票率介于28.5%至29.1%。

马克宏（Emmanuel Macron）所属的中间派「同在」（Ensemble）联盟，得票率预估介于20.5%至21.5%。

但目前尚不清楚玛琳．雷朋（Marine Le Pen）领导的国民联盟，能否在7月7日第2轮投票赢得新一届国民议会（National Assembly）的绝对多数席次并掌握总理大位。

马克宏今天透过声明呼吁，要在第2轮投票中建立「广泛」的联盟来对抗极右翼。

玛琳．雷朋今天则表示，选民需要在第2轮投票给予国民联盟绝对多数席次，以便让党魁巴德拉（Jordan Bardella）能够出任总理。

马克宏于本月9日宣布解散国会并提前选举，总计577个席次的国民议会，过半数需要289席。

民调机构Elabe预估今天首轮投票的最终投票率高达67.5%。2022年国民议会选举首轮投票的投票率仅47.5%。

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