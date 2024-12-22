立足瑞士 报道世界
登录

法国内阁名单难敲定 政治危机前景不明

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴黎22日电） 法国总统马克宏和新总理白胡今天让全国继续等待必须带领国家摆脱政治危机的今年第4个政府内阁名单。

国会4日通过不信任动议，导致前总理巴尼耶（Michel Barnier）政府垮台。马克宏（Emmanuel Macron）13日任命民主运动党（MoDem）73岁主席白胡（Francois Bayrou）接手。白胡以于耶诞节之前组成新政府为目标，但是部分观察家预期他的内阁要能存活不无挑战。

强烈气旋奇多（Cyclone Chido）重创法国印度洋海外属地马约特岛（Mayotte），前往戡灾的马克宏今天回国后已与白胡两度通话，两人定今晚面商。

不愿意具名的马克宏团队成员告诉法新社，今天不会宣布内阁名单。

白胡周末期间继续展开谘询工作。民主运动党籍前农业部长费诺（Marc Fesneau）告诉「星期日论坛报」（La Tribune Dimanche）：「我们正在取得进展。」

确保政府可以在国会不信任动议表决下存活，并且协商出能够减少经济动荡的2025年预算，是白胡的当务之急。

马克宏今年稍早解散国会、宣布提前大选，自从他投入这场豪睹以来，法国政坛就陷入僵局。但是选举结果适得其反，没有政党或联盟取得过半席次。

白胡是马克宏任内的第6位总理，也是今年的第4位。许多评论看衰，认为他将重蹈巴尼耶的短命总理之路。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
376
259 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
17
39 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
12
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团