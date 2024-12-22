法国内阁名单难敲定 政治危机前景不明

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（法新社巴黎22日电） 法国总统马克宏和新总理白胡今天让全国继续等待必须带领国家摆脱政治危机的今年第4个政府内阁名单。

国会4日通过不信任动议，导致前总理巴尼耶（Michel Barnier）政府垮台。马克宏（Emmanuel Macron）13日任命民主运动党（MoDem）73岁主席白胡（Francois Bayrou）接手。白胡以于耶诞节之前组成新政府为目标，但是部分观察家预期他的内阁要能存活不无挑战。

强烈气旋奇多（Cyclone Chido）重创法国印度洋海外属地马约特岛（Mayotte），前往戡灾的马克宏今天回国后已与白胡两度通话，两人定今晚面商。

不愿意具名的马克宏团队成员告诉法新社，今天不会宣布内阁名单。

白胡周末期间继续展开谘询工作。民主运动党籍前农业部长费诺（Marc Fesneau）告诉「星期日论坛报」（La Tribune Dimanche）：「我们正在取得进展。」

确保政府可以在国会不信任动议表决下存活，并且协商出能够减少经济动荡的2025年预算，是白胡的当务之急。

马克宏今年稍早解散国会、宣布提前大选，自从他投入这场豪睹以来，法国政坛就陷入僵局。但是选举结果适得其反，没有政党或联盟取得过半席次。

白胡是马克宏任内的第6位总理，也是今年的第4位。许多评论看衰，认为他将重蹈巴尼耶的短命总理之路。