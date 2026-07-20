法国南部野火 数十户民宅被迫撤离

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（法新社马赛19日电） 法国南部今天一场延烧迅速的野火让数十户民宅被迫撤离。有关单位表示，已出动逾600名消防员与一个空中灭火机队，全力遏止火势蔓延。

受强风及连日极端高温后的干燥植被所助长，这场野火在地中海沿岸瓦尔省（Var）德拉吉尼昂（Draguignan）镇附近窜出。

当地政府表示，这场大火烧毁10栋住宅，另有9栋受损，并造成1名消防员轻伤。

野火发生之际，法国南部正遭逢另一波热浪侵袭；瓦尔省部分地区18日气温一度飙破摄氏40度。

火势先在当地塔拉多（Taradeau）镇烧毁约60公顷，随后窜烧至邻近的阿尔让河畔莱萨尔克（Les Arcs-sur-Argens），该镇不到2小时内遭野火烧毁120公顷土地。

瓦尔省省长巴柏（Simon Babre）告诉法新社，当局获得4个邻近省分支援，出动约615名消防员；另有5架Canadair灭火飞机、4架灭火直升机及2架Dash飞机投入救火。

随着火势逼近市区边缘，当局从2个遭野火波及的城镇撤离150名居民，并将他们安置在1处社区活动中心及1所学校。

截至19日深夜，野火已烧毁将近200公顷土地，尽管有关单位表示情况对灭火「有利」，但火势仍尚未完全受控。