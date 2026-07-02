法国南部野火近3000人疏散 当局动用直升机灭火

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（法新社卡内安洛斯隆2日电） 法国南部目前野火肆虐，今天有近3000人被迫疏散，其中半数来自当地露营区，政府已出动大批人员与直升机协助灭火。

继上个月出现破纪录高温后，法国现在面临野火威胁。南部圣玛丽拉梅尔（Sainte-Marie-la-Mer）的野火并延烧至卡内安洛斯隆（Canet-en-Roussillon），当地游客与居民被迫紧急撤离。

消防人员表示，疏散的近3000人中，有半数来自受影响地区的3处营地。

法国南部东庇里牛斯（Pyrenees-Orientales）省长德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）表示，有2名消防员轻伤。

当局共动员200名消防员及4架消防飞机灭火。

这名最高地方官员说：「我们正动员大规模的义工网络协助。」

法国6月经历一场持续11天的破纪录热浪，多处气温突破摄氏40度。

世界气象组织（World Meteorological Organisation）上周表示，这场非比寻常的热浪除了对人体健康、生态系统、农业和基础设施造成「重大冲击」，也让野火风险更形恶化。

内政部长努涅斯（Laurent Nunez）表示，自昨天起已动员1200名消防员扑灭森林火灾。他在X上表示：「天气状况仍然非常不利。」

法国气象局（Meteo-France）表示，下周将有新一波高温侵袭法国，但预计不会像6月那样极端。