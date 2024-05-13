法国年度招商峰会吸引逾5000亿外资 亚马逊微软加入

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（法新社巴黎13日电） 法国总统马克宏今天表示，法国为吸引外资而举办的年度「选择法国」（Choose France）峰会今年结果将吸引价值150亿欧元（约新台币5244亿元）的外国投资，较去年增加。

马克宏（Emmanuel Macron）今天在法国首都巴黎附近的凡尔赛宫（Chateau of Versailles）为第7届「选择法国」峰会揭幕。峰会的目的是要擦亮巴黎的欧洲领先商业中心名声，去年吸引到的投资总额为130亿欧元。

从全球金融中心排名来看，传统上巴黎落后美国的纽约和英国的伦敦；而法国这个欧元区第2大经济体，目前则正面临预算赤字和第1季经济成长疲软等逆风因素。

马克宏说，这150亿欧元的投资额分布在56个不同的商业计画，主要投资的产业包括科技、人工智慧（AI）及金融。

美国科技业巨擘微软（Microsoft）昨天抢先宣布，将在法国投资40亿欧元（约新台币1399亿元）发展资料中心，加入美国电商巨头亚马逊（Amazon）承诺在当地投资科技基础设施的行列。法国已在周末预告，亚马逊将在峰会上宣布在法国投资12亿欧元（约新台币420亿元）。

微软总裁史密斯（Brad Smith）表示，这是微软41年前进军法国以来规模最大的投资案，内容是要强化其AI和云端运算基础设施，包括在法国东部打造一座新的资料中心，在巴黎和法国南部大城马赛（Marseille）的既有设施也将扩建。