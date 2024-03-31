法国持续援乌 宣布提供装甲车与防空飞弹

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（法新社巴黎30日电） 作为法国协助乌克兰对抗俄罗斯入侵最新援助计画的一环，法国将提供「数百辆」装甲运兵车和防空飞弹给乌国。

法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）在今晚刊登的专访中告诉「论坛报」（La Tribune）说：「为了守住如此广大的前线，乌克兰军队需要我们的VAB（装甲）车等设备，这对部队的机动性来说至关重要。」

法国正在替旗下VAB车队「汰旧换新」，以「狮鹫 」（Griffon）装甲车替换部分超过40年的老旧车型，但说旧款装甲车「仍能运作」。

勒克努说：「我们正在讨论于2024到2025年年初提供上百辆。」

法国也将供应更多的Aster 30防空飞弹，供防空飞弹系统SAMP/T使用。SAMP/T类似美国提供的爱国者（Patriot）防空系统。

勒克努补充道：「我们也将在非常短的时间内，开发远端操作的弹药，并于今夏开始供应给乌克兰。」

法国政府正力促国防企业加速生产，一来满足法国自己军队的需求，二来确保可持续支援乌克兰力抗来犯的俄罗斯军队。

乌克兰示警说自己弹药库存已所剩无几，并特别敦促美国终结政治僵局，说这场僵局导致600亿美元的援乌方案遭冻结。