法国摄影记者乌东采访 遭无人机攻击不幸殉职

2 分钟

（法新社巴黎3外导）乌克兰军方以及两大记者联盟指出，法国1名摄影记者今天在乌克兰东部顿巴斯（Donbas）采访时遭无人机攻击，不幸殉职。

欧洲记者联盟（EFJ）与国际记者联盟（IFJ）谴责这起事件为「战争罪行」，并呼吁展开调查。两大记者组织表示，「这是乌克兰首次有记者死于无人机袭击」。

乌克兰第4装甲旅以及法国总统马克宏（Emmanuel Macron）皆证实，记者拉利坎（Antoni Lallican）死于俄罗斯无人机袭击事件。

马克宏表示，拉利坎是「俄罗斯无人机袭击的受害者」。

同场采访的乌克兰记者伊凡成柯（Georgiy Ivanchenko）亦在此次无人机袭击事件中受伤。

乌克兰官方表示，2名记者当时随军采访，地点位于顿内茨克（Donetsk），距前线约20公里的德鲁日基夫卡（Druzhkivka）一带。

根据摄影通讯社「汉斯卢卡斯」（Hans Lucas）资料，拉利坎现年37岁，常驻巴黎，作品曾刊登于法国「世界报」（Le Monde）等多家媒体。

乌克兰第4装甲旅于脸书发文指出，拉利坎是遭「敌方」无人机击毙。文中提及，2名记者当时均穿着防弹衣、防护装备，且明显标示「媒体」字样，伊凡成柯目前伤势稳定。

自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，包括拉利坎在内，已有至少17名记者遇害；其中法新社摄影记者索丁（Arman Soldin）2023年死于火箭弹攻击。