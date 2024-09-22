法国新内阁出炉 挨批重返马克宏主义

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（法新社巴黎21日电） 法国总理巴尼耶今晚宣布39人内阁名单，成员主要来自政坛右翼或者总统马克宏（Emmanuel Macron）阵营，引起极右翼与左派联盟不满，批「重返马克宏主义」、「右倾」、「反民主」。

法国新总理巴尼耶（Michel Barnier）晚间宣布内阁名单，成员大多年轻、背景多元，且较不具政治影响力。新政府的首次内阁会议将于23日举行。

内阁名单中，出任新欧洲与外交事务部长的是原为欧洲权理部长、在这次内阁名单中获晋升的巴霍（Jean-Noël Barrot）。40岁的他是自由主义经济学者，来自基督教民主派的政治世家，其父亲贾克．巴霍（Jacques Barrot）曾4度出任部长及欧盟执委会副主席。

38岁的国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）则因表现受军方肯定而将继续留任。费加洛报（Le Figaro）分析，在地缘政治局势日益紧张的当下，这是总统府向军方释出的稳定讯号。

巴尼耶宣布内阁名单后，极右翼国民联盟立即表达不满。党魁巴德拉（Jordan Bardella）在社群媒体X上表示，这「新」政府是「重返马克宏主义」，「而这正是人民透过民主机制两度投票反对的」，并批评该政府「没有任何未来」。

不屈法国领袖梅兰雄（Jean-Luc Mélenchon）也对新内阁不满，称其「既没正当性也没未来」，呼吁「尽早摆脱他们」。左派社会党（PS）则批评，「这是反动的政府，是对民主的侮辱」。

左翼各党与极右派目前看似都磨拳擦掌，等着对新政府投下不信任票。