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法国森林野火延烧 南部地中海沿岸城镇疏散民众

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（法新社马赛18日电） 法国地方政府表示，南部城市蒙贝列（Montpellier）西南方的地中海沿岸城镇弗隆提侬（Frontignan）今天撤离数十名居民，对森林野火迅速烧光附近一片松树林做好应变措施。

弗隆提侬民防机构在社群媒体平台X上发文说，总共出动600名消防人员、11架灭火直升机及2架直升机，设法控制火势。

这场已烧毁300公顷土地的野火，是从蒙贝列通往西班牙边境的A9高速公路附近起火燃烧，火势正朝内陆的加尔迪奥勒山脉（Gardiole mountains）蔓延。蒙贝列市政当局表示，山脚下的住户「已经撤离并且受到保护」。

位于蒙贝列西南方、拥有2万4000人的弗隆提侬，在当地时间今天下午6时（台湾时间凌晨12时）启动紧急应变计画。

弗隆提侬地方首长表示，今天持续进行撤离工作，有「数以十计户家庭」仍处于危险中，并通知其余居民留在家里不要外出。

弗隆提侬的道路都已封闭，以便消防人员和执法单位执勤时顺畅无阻。弗隆提侬市政当局表示，已将疏散的民众暂时安置在一间体育馆。

弗隆提侬地方首长还说，消防员甚至抽干私人住宅游泳池的水来灭火；他并表示，由于风势强劲，消防员难以预测火势方向。

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