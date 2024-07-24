法国火速追赶对手 开创资料中心产业优势

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（法新社巴黎24日电） 法国首都巴黎北方一条狭窄街道尽头，出现一个被网孔外壳和钢材遮蔽的庞然大物，乍看像座足球场，但那其实是座浩瀚的资料中心。

比4层楼公寓大楼还要高的这个「巴黎数位园区」（Paris Digital Park）为美国资料中心供应商里瑞通（Digital Realty）所有，它也是环绕巴黎的70座资料中心其中之一，这数字超过法国全国总数的1/3。

法国政府正在力推被视为数位经济骨干的资料中心产业扩张，要迎头赶上诸如英国伦敦、德国法兰克福等既有产业中心，而且截至目前还能够避免在其他地方绊住产业发展的那种强烈反弹。

法新社近日参访该公司园区时，里瑞通法国分公司总经理柯吉欧（Fabrice Coquio）说：「就内容交换而言，巴黎地区是举世第4大中心。」

根据专门的顾问公司Structure Research，法国首都区的资料中心产业总产值已达13亿美元。

与其他业内人士看法一致，柯吉欧也认为人工智慧（AI）将会带动这个产业更上层楼。

他表示，云端运算助长资料中心第一波扩张后，AI的大规模运算需求将会驱动「第二波」。

法国公司Data4的道达尔（Jerome Totel）表示，现在法国几乎没有为AI准备的资料中心，但是根据产业组织Datacenter，2030年底前法国的资料容量将会倍增，其中AI相关的就占3到4成。

相关扩张需求将会严重消耗电力和土地，柯吉欧认为未来4年资料中心用电量将会倍增。

不过与世上其他地方不同的是，法国发展资料中心产业几乎没有遭遇反对声浪。