法国社福预算案恐遭杯葛 总理面临空前倒阁风险

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（法新社巴黎2日电） 法国总理巴尼耶面临遭不友善国会倒阁的空前风险。在野政党已对他的政府今天将正式提出的社会福利预算案表达强烈反对，若他动用行政权强行通过，最快4日恐面临不信任投票。

法国7月举行的国会选举第2轮投票未能产生决定性结果后，总统马克宏（Emmanuel Macron）9月任命保守派的巴尼耶（Michel Barnier）担任总理。但他在国会缺乏过半势力，因此持续处于遭倒阁的威胁下。

对巴尼耶的任何不信任投票具有关键影响的，是法国国会下议院「国民议会」（National Assembly）最大党极右派「国民联盟」（National Rally）党团领导人雷朋（Marine Le Pen）。国民联盟已对巴尼耶政府2025年预算计画的若干部分表达反对，包括下议院预定今天下午交付辩论的社福预算案。

当中包括计划减少雇主的社福给付负担、局部终止年金依通货膨胀调整，以及改采较不慷慨的处方药给付政策。

如果巴尼耶未能争取到国会过半票数支持这些措施，他预料会行使宪法第49.3条赋予的行政权，不经投票强行在国会通过预算案。

但这么做会启动不信任投票。而巴尼耶在几乎无望争取到任何左派或中间派议员支持下，唯有雷朋的党弃权，他才能保住阁揆位置。

巴尼耶的政府若因动用宪法第49.3条而倒台，会是继1962年戴高乐（Charles de Gaulle）担任法国总统时，总理庞毕度（Georges Pompidou）因不信任投票下台以来首见。

雷朋昨天接受「论坛报」（La Tribune）周日版访问时，要求巴尼耶针对国民联盟提出的愿望接受进一步「讨论」。她表示：「巴尼耶先生唯一须要做的，就是接受协商。」