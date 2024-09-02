立足瑞士 报道世界
登录

法国翁涉迷昏老妻供数十名陌生人性侵 今出庭受审

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社亚维侬2日电） 法国惊传1起骇人听闻的社会案件，1名年逾古稀的退休男子遭控下药迷昏大他1岁的妻子，并允许数十名陌生人性侵其妻，今天出庭受审。

法新社报导，本案主嫌、国营法国电力集团（EDF）的71岁前员工多明尼克（Dominique P.）今天与他透过网路招募的50名男子，在法国南部城市亚维侬（Avignon）接受审判。

警方统计，共计72名男子对主嫌的妻子犯下92起性侵案，51人身分已确认，其中包括1名堆高机驾驶员、1名消防队官员、1名公司老板和1名记者。

报导指出，警方于2020年9月开始针对主嫌多明尼克进行调查，当时他因在1间购物中心偷拍3名女性的裙下风光，被保全人员逮个正着。

警方表示，他们在多明尼克的电脑上发现他妻子的数以百计不雅照片和影片，画面可见她被拍摄时似已失去意识，多数情况身体处于蜷缩姿势。

调查人员还在1个网站发现聊天纪录，对话显示多明尼克招募陌生人前来家中，与他的妻子发生性关系。该网站之后被警方关闭。

多明尼克向调查人员坦承，他事前会给妻子服用强效镇静剂，大多是抗焦虑药物萝拉西泮（Lorazepam，商品名Temesta）。

这一系列犯罪行为始于2011年，当时这对夫妇住在巴黎近郊，2年后他们搬到马赞（Mazan），性侵仍持续发生。马赞距普罗旺斯（Provence）的亚维侬约33公里远。

检方指出，多明尼克不仅参与性侵，还将过程拍摄下来，并用侮辱性语言鼓励其他男子。全案并未涉及金钱交易。

代表受害老妇的律师团表示，这些年龄介于26岁至74岁的男子趁着老妇不省人事时性侵她。律师团的律师卡缪（Antoine Camus）说，「对她来说，庭审过程势必是个可怕的折磨」，因为她将首次得知长达10年以上、自己亲身经历但却浑然不知的案件细节。

卡缪表示，他的委托人直到2020年才首次得知此事，但「完全没有印象」自己曾遭到性侵。

卡缪并说，受害老妇是在3个孩子的支持下亲自出庭；她本可选择闭门审判，但「这正是施暴者所希望的」，因此她不愿让凶手称心如意。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
72 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
29
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团