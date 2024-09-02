法国翁涉迷昏老妻供数十名陌生人性侵 今出庭受审

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（法新社亚维侬2日电） 法国惊传1起骇人听闻的社会案件，1名年逾古稀的退休男子遭控下药迷昏大他1岁的妻子，并允许数十名陌生人性侵其妻，今天出庭受审。

法新社报导，本案主嫌、国营法国电力集团（EDF）的71岁前员工多明尼克（Dominique P.）今天与他透过网路招募的50名男子，在法国南部城市亚维侬（Avignon）接受审判。

警方统计，共计72名男子对主嫌的妻子犯下92起性侵案，51人身分已确认，其中包括1名堆高机驾驶员、1名消防队官员、1名公司老板和1名记者。

报导指出，警方于2020年9月开始针对主嫌多明尼克进行调查，当时他因在1间购物中心偷拍3名女性的裙下风光，被保全人员逮个正着。

警方表示，他们在多明尼克的电脑上发现他妻子的数以百计不雅照片和影片，画面可见她被拍摄时似已失去意识，多数情况身体处于蜷缩姿势。

调查人员还在1个网站发现聊天纪录，对话显示多明尼克招募陌生人前来家中，与他的妻子发生性关系。该网站之后被警方关闭。

多明尼克向调查人员坦承，他事前会给妻子服用强效镇静剂，大多是抗焦虑药物萝拉西泮（Lorazepam，商品名Temesta）。

这一系列犯罪行为始于2011年，当时这对夫妇住在巴黎近郊，2年后他们搬到马赞（Mazan），性侵仍持续发生。马赞距普罗旺斯（Provence）的亚维侬约33公里远。

检方指出，多明尼克不仅参与性侵，还将过程拍摄下来，并用侮辱性语言鼓励其他男子。全案并未涉及金钱交易。

代表受害老妇的律师团表示，这些年龄介于26岁至74岁的男子趁着老妇不省人事时性侵她。律师团的律师卡缪（Antoine Camus）说，「对她来说，庭审过程势必是个可怕的折磨」，因为她将首次得知长达10年以上、自己亲身经历但却浑然不知的案件细节。

卡缪表示，他的委托人直到2020年才首次得知此事，但「完全没有印象」自己曾遭到性侵。

卡缪并说，受害老妇是在3个孩子的支持下亲自出庭；她本可选择闭门审判，但「这正是施暴者所希望的」，因此她不愿让凶手称心如意。