法国莱俪博物馆遭窃 损失近400万欧元

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社法国史特拉斯堡5日电） 法国奢华玻璃制品业者莱俪（Lalique）旗下博物馆今天清晨遭窃贼大胆闯入，盗走价值数百万欧元的珠宝。数个月前，巴黎罗浮宫博物馆才发生惊人的珠宝窃盗案。

熟悉调查情况的消息人士告诉法新社，一群蒙面窃贼于清晨5时30分左右闯入位于法国东北部莫代尔河畔温根（Wingen-sur-Moder）的莱俪博物馆，他们撬开一道门后直捣珠宝展区，并砸开6个展示柜。

消息人士说：「约有20件珠宝遭窃。损失金额目前还在评估中，但可能相当于数百万欧元，可能接近400万欧元（约新台币1亿4752万元）。」

另一名熟悉调查进度的消息人士表示，失窃的珠宝是水晶，不含贵重宝石，也无法被熔化。

莱俪博物馆在官网表示，由于发生窃盗案，将暂时闭馆数日。

第一名调查消息人士补充说：「当时有警铃响起，但等到保全公司完成检查，率先抵达现场的是一名清洁女工，她随后报警。」目前调查人员正在检视监视器画面。

莱俪博物馆专门介绍新艺术运动（Art Nouveau）与装饰艺术（Art Deco）时期的珠宝设计师兼玻璃工艺家莱俪（Rene Lalique），于2011年在莱俪工厂附近开幕。

根据莱俪博物馆官网，馆内收藏超过650件「杰出作品」，包括新艺术运动风格珠宝、装饰艺术风格玻璃制品与当代水晶。 莫代尔河畔温根镇长告诉地方报纸「阿尔萨斯最新消息报」（Les Dernieres nouvelles d’Alsace），他对这起窃盗案感到愤怒。莫代尔河畔温根镇位于史特拉斯堡（Strasbourg）西北方约60公里处，人口约1500人。

多施纳（Christian Dorschner）说：「所有警铃都正常响起。之后，保全公司那边显然发生重大失误：他们没有立即介入，也没有通知宪兵。」 多施纳也告诉阿尔萨斯最新消息报：「他们肯定掌握了充分资讯，才会以这种方式行动；他们一定是…专家。」

去年10月，巴黎罗浮宫博物馆（Louvre Museum）在光天化日下遭窃，窃贼花不到8分钟，就偷走价值1亿200万美元的珠宝，包括部分法国旧王冠珠宝，让法国博物馆与画廊的安全问题备受关注，莱俪博物馆也被视为需要特别留意的「敏感」地点。