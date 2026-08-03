法国西南部野火受控 游客回流居民忧复燃

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（法新社法国阿卡雄2日电） 法国西南部野火肆虐逾一周后，火势逐渐受控，海滩再度迎来度假人潮。然而，当地居民担心干旱未解，只要一个小小菸蒂，就可能让野火死灰复燃。

法国旅游胜地阿卡雄湾（Arcachon Bay）7月22日爆发1949年来最严重的森林火灾，迫使220名居民撤离家园。消防人员周末全力灌救，逐步控制多处火势，42岁居民道福瑞尼（Julien Daufresne）说，很高兴看到游客回流。

这场野火烧毁大西洋沿岸约4万2000公顷松林，并导致约240栋民宅受损。

道福瑞尼笑着说，海滨大道一度空无一人，「没有车辆，也没有行人，什么都没有」，很高兴再次看到人潮。

一对60多岁的姊妹说，她们才刚抵达，准备在这里度假，就爆发野火，「真是太可怕了」，现在「终于能感觉到一切都在慢慢恢复，人们也不再那么愁眉苦脸」。

在阿卡雄经营冰淇淋和纪念品店的法哈尼斯（Joaquim Fajarnes）说，生意因为大火受到重创。

法国总理勒克努（Sebastien Lecornu）呼吁民众以实际行动支持灾区、重返当地旅游后，法哈尼斯说，情况「还没真正好转」，但他们会保持乐观心态。

67岁退休人士斯皮诺萨（Bruno Spinosa）说，尽管消防人员持续与仍在延烧的火势搏斗，但他「只能放下一半的心」。

他说，看到「有人嘴里叼着菸，在户外野餐」，让他感到震惊。

斯皮诺萨表示，今年干旱情况异常严重，「只要一个小小菸蒂」，就可能让野火再次爆发。