法国野火失控撤离20万人 政府军方投入灾区救援

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（法新社巴黎25日电） 法国野火毁面积已逼近9.8万公顷，内政部长努涅斯今天表示这已创下「历史纪录」，且「全国仍有多处火灾尚未受控」，当中以西南部吉伦特省（Gironde）及朗德省（Landes）为主要灾区。

吉伦特省22日开始的大火火势恶化下，地方当局今天下令再撤5.5万人，使得省内撤离总数远远超过20万人。

努涅斯（Laurent Nunez）表示，这「极有可能」是法国承平时期最大规模的民众撤离行动。

他并表示，这场火灾将是一场持久战，撤离居民在火势受控前不得返家。

法国政府调派的军用运输机今天首次执行灭火任务。

法新社记者目击，一架A400M军用机搭载可投放20公吨水或灭火剂的设备，飞越法国西南部拉卡诺（Lacanau）森林上空。

法国政府下令，再派遣500名士兵前往西南部灾区，部署总数增至1500人。国防部表示，军方将协助撤离居民及守护无人居住的房屋。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X发文表示，火灾造成的损害不会长久，强调：「我们会重建，我们会修复，并且持续陪伴大家，直到一切恢复。」

朗德省比斯卡罗斯（Biscarrosse）的官员指出，在部分受影响区域安全无虞下，今天晚间已有3000名居民获准返家。