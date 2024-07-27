法国铁路遭大规模有计画攻击

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（法新社巴黎26外电）巴黎奥运开幕的当天早上，法国大部分火车网路遭到周密的计画瘫痪。法国国家铁路公司（SNCF）表示这是一次「大规模攻击」。

这起攻击事件导致乘客滞留巴黎各地，以及法国东部、西部和北部许多城市的车站。法国国家铁路官员警告，整个周末将有数十万人的行程受到影响。

法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）在社群平台X发文表示：「情报和执法部门已动员寻找、惩罚这些肇事者」，这是「有准备并且已有协调的破坏行动」。

法国国家铁路公司执行长法兰杜（Jean-Pierre Farandou）指出，犯罪者在每个站点都以光纤电缆为目标，这些光纤为驾驶员提供安全资讯并控制轨道变化。

从巴黎驶往法国大部分地区的列车，出现大规模取消和误点状况。

来往英国与欧陆之间的欧洲之星（Eurostar）表示，已取消伦敦、巴黎、布鲁塞尔和阿姆斯特丹之间约1/4的班次，预计周末将取消1/5，所有车班也将面临延误。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）也不得不搭飞机，而非搭乘高铁参加奥运开幕式。法国国家铁路公司表示，4列专车将把奥运选手送往巴黎，其中包括部分美国队成员。

由于奥运开幕适逢法国最繁忙的旅行周末，法国国家铁路公司表示，受攻击路线周六与周日约有1/4班次将取消，行驶的列车也会误点。

这起对于法国铁路的协同攻击，系于今天凌晨4时发动。据估今天约有25万名乘客受影响，交通部长维尔格利特（Patrice Vergriete）表示，3天内可能会有80万人受影响。

法国安全部队目前处于最高警戒状态，以防止巴黎奥运期间发生攻击事件。