法国：挪用俄遭冻结资产援乌 需在欧盟框架内考虑

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（法新社巴黎11日电） 法国今天表示，不排除欧盟透过没收遭冻结的俄罗斯资金以援助乌克兰的可能性，但警告此举可能危及欧洲的金融稳定。

法国总理白胡（Francois Bayrou）在巴黎向国会议员表示：「只能在欧洲联盟（EU）的框架内考虑使用这些资产。」

但白胡的财政部长重申法国的观点，也就是这类举措将违反国际协议。

隆巴德（Eric Lombard）在布鲁塞尔表示：「无论别人怎么看待俄罗斯在乌克兰的行动…扣押中央银行资产不符合国际传统。」

隆巴德警告，「根据欧洲法律，没有理由扣押」俄罗斯资产，「如果没有法律依据扣押，可能将对欧洲的金融稳定构成风险」。

在莫斯科于2022年全面入侵乌克兰后，俄罗斯有数以十亿计欧元的资产迅速遭冻结，法国一直是欧洲内强烈反对扣押这些资产的国家之一。

然而，随着欧洲急着在保卫乌克兰抵御俄罗斯入侵上扮演更重要的角色，加上在川普执政下美国对基辅的支持动摇，挪用那些资产可能有助于填补国防预算的庞大缺口。

目前欧盟境冻结的俄罗斯中央银行（Russian Central Bank）资产超过2000亿欧元（约新台币7.2兆元），约占全球遭冻结总额的2/3。

预计俄罗斯将推动欧盟解除制裁并归还那些资产，以作为与乌克兰达成任何协议的一部分。

欧盟国家已在使用从冻结的俄国资产产生的收入，协助替乌克兰提供武器并资助战后重建，这笔收入每年约有25亿到30亿欧元。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）上月表示，将对使用俄罗斯遭冻结的资产采取进一步行动。

她说：「我们可以继续集思广益，以最具创意的方式使用这些资产，来支持乌克兰争取自由的斗争。」