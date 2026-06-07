法国11岁女童遭杀害 6000人白衣游行

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（法新社法国弗勒朗斯7日电） 一名11岁女童疑遭杀害，引发法国社会对于儿童保护机制失灵的愤怒。悲痛的女童父母今天与数千人一同参加为她举行的静默游行。

莉亚娜（Lyhanna）5月29日在西南部弗勒朗斯镇（Fleurance）附近失踪，遗体于上周寻获。

她最后一次被看到时是坐在一名男子的车上。在已经遭到逮捕的这名主嫌曾经遭控性侵害儿童的消息曝光后，民众愤怒情绪日益高涨。

炙热午后弗勒朗斯街头挤满参与这场游行的民众。根据家属意愿，只有地方民代出席活动，没有全国性政治人物到场。

游行全程保持静默，与会者身穿白衬衫，有些人手持白花。根据地方当局估计，约有6000人参加。

游行队伍最前方布条上写着「莉亚娜。绝不再发生！我们爱你，我们想念你」，由她的父亲及其他社区成员共同举着。她母亲跟在队伍中稍后方，兄弟也出席活动。

41岁主嫌杰洛姆．B.（Jerome B.）是莉亚娜在学校认识的一位朋友的父亲。

尽管有包括4起涉嫌强暴未成年人在内的指控，他却从未被定罪，引发总统马克宏（Emmanuel Macron）上周谴责司法体系出现「不可接受」的疏失。

司法部长达马南（Gerald Darmanin）也罕见地向莉亚娜家属道歉，表示对司法单位处理杰洛姆．B.案的失误感到「愤怒」。

达马南今天接受LCI电视台（LCI TV）访问时表示，将要求检方于7月14日前，重新审查「所有有关儿童的投诉」，这约有7万件。

他说，「我今年不会去度假」，并且强调「没有一名资深司法官会去度假」，直到他逐一会见所有检察官，彻底检讨现况为止。

莉亚娜的一位姑妈在莉亚娜父母和镇长陪同下，在游行尾声时告诉现场民众：「我们的整个小世界都崩塌了。」

她又说：「莉亚娜从天上看见这么多人为她聚集，一定会很感动。莉亚娜，请原谅我们，请原谅我们让你遭受的一切。」

距区域中心土鲁斯（Toulouse）80公里的弗勒朗斯镇约有6000人口，镇长博巴托（Gregory Bobbato）表示：「今天，我们变成一座愤怒的城镇、一个愤怒的地区、一个愤怒的国家。」

博巴托说，莉亚娜之死是「持续在上演、历时太久的悲剧的最新一幕」、「我们绝不该再让儿童成为无法无天掠食者的猎物」。