法国15岁少年遭殴死 起诉4嫌3人未成年

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（法新社法国艾佛里8日电） 法国一名15岁男孩4日放学时遭到一群年轻人殴打，次日伤重不治。检方今天宣布将4名男子依谋杀罪起诉，其中3人未成年。整起事件凸显法国青少年暴力令人忧心程度。

事发地点在法国首都巴黎以南约20公里的小镇维里-沙提永（Viry-Chatillon）。名叫谢姆塞丁（Shemseddine）的15岁被害人传出身亡消息后，法国教育部长贝鲁贝（Nicole Belloubet）在社群媒体平台X发文表示：「全国为此哀悼。」

法国艾佛里市（Evry）检察官杜郎（Gregoire Dulin）今天一早发布新闻稿表示，经过一夜审理后将4男起诉，其中一名20岁和一名青少年嫌犯已遭裁定羁押，其余2名未成年兄弟也已遭暂时拘留。

杜郎稍早发布声明指出，谢姆塞丁因为一起纠纷遭到殴打，事关与兄弟档施暴者的妹妹有关的「性方面议题」。

杜郎透露：「两兄弟由于担心妹妹和他们家庭的名誉受损，先前已警告几名男孩不能再与他们的妹妹接触。但之后两人得知，被害人吹嘘可与他们的妹妹自由交谈。」

根据警方说法，4日谢姆塞丁离开学校时遭到3名戴蒙面头套者攻击，隔天伤重丧命。警方随后逮捕5名嫌犯，其中3人17岁、一人15岁、一人20岁，仅15岁嫌犯未遭声押。

5日谢姆塞丁身亡前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）才表示：「我们的青少年之间现在有种暴力不受约束的情况，有时出现的年纪愈来愈小。」