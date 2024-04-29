法外长：欧洲须强化防务合作 减少对美国依赖

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（法新社柏林28日综合外电报导）法国外交部长塞儒内（Stephane Sejourne）今天表示，强化欧洲防务合作，将成为北大西洋公约组织（NATO）以外的「另一道生命保险政策」。

塞儒内接受德国「世界报」（Die Welt）访问时，呼吁加强「欧洲水准的武器系统标准化」。

塞儒内说，这并不意味北约内部有「竞争标准」，而是「强化北约军事联盟的欧洲支柱」。

他表示：「欧洲国防工业发展不应成为北约的替代品，而是作为补强」。

他说：「我们必须拥有北约之外的另一道生命保险。」

美国前总统川普若在今年大选后重返白宫，美国能否继续保持对北约的承诺，令外界深感忧心，因而促成有关欧洲军备的讨论。

塞儒内表示，华府仍将是强有力的防卫伙伴，但欧洲必须发展及增强自身的「主权和战略自主」。

塞儒内这番谈话呼应了法国总统马克宏（Emmanuel Macron）25日在巴黎梭尔邦大学（Sorbonne University）的演说。

马克宏当时警告，乌克兰遭俄罗斯入侵后，欧洲也面临着俄国侵略的生存威胁。他呼吁欧洲采取「可靠」的防御策略，减少对美国的依赖。

塞儒内表示，将与柏林官员「深入」讨论马克宏提出的内容，「法国和德国有共同责任来设定目标，并迅速果断地采取行动。」（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）