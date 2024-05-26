法属新喀里多尼亚动乱未止 首府机场6/2前仍关闭

afp_tickers

2 分钟

（法新社新喀里多尼亚首府努美阿26日电） 新喀里多尼亚首府努美阿的国际机场营运商今天宣布，6月2日前仍暂停商业航班起降。法国海外领土部长指出，这个法属太平洋群岛的局势仍「非常艰困」。

法国之前研议实施新规定，赋予数以千计非新喀里多尼亚（New Caledonia）原住民的居民投票权，当地因此于本月13日爆发动乱，迄今已有7人丧命。

负责营运努美阿（Noumea）拉东突塔国际机场（La Tontouta International Airport）的新喀里多尼亚工商总会（New Caledonia Chamber of Commerce and Industry）今天宣布，该机场6月2日前将对商业航班维持关闭状态。

新喀里多尼亚爆发致命动乱，迫使飞机航班自本月15日停飞后，这项消息将使机场关闭时间延长至近3周。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本月23日紧急飞往新喀里多尼亚试图化解危机，过去几日来当地局势逐渐缓和。

然而，法国海外领土部长格韦努（Marie Guevenoux）昨晚透过声明表示，情况「对当地民众而言依然非常艰困，特别是在大努美阿地区（Greater Noumea）」。