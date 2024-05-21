法属新喀里多尼亚暴动 首架撤侨飞机抵达澳洲

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（法新社布里斯本21日电） 法属太平洋群岛新喀里多尼亚（New Caledonia）上周发生暴动及趁火打劫事件，导致数以千计游客滞留当地。一架澳洲军机今晚搭载受困当地的该国旅客返抵布里斯本。

澳洲皇家空军（Royal Australian Air Force，RAAF）C-130力士运输机（C130 Hercules）搭载这批游客返抵布里斯本（Brisbane）。这是新喀里多尼亚5月13日爆发动乱之后的首架撤侨班机。

新喀里多尼亚13日经历一夜激烈暴动，因为法国国会可能通过引发争议的投票制度变革，惹恼当地独派势力。

这是当地1980年代发生致命动乱至今最严重的暴力情势，有安全部队车辆遭到开枪及纵火焚烧，商店遭到洗劫，至少已有数百人被捕。

新喀里多尼亚首府努美阿（Noumea）主要国际机场仍未重启商业航班，导致数以千计游客被迫滞留当地。

多日以来，澳洲及纽西兰军方一直处于待命状态，等待法国当局发出救援航班可以出发前往当地的警报解除讯号。

澳洲2架军机及纽国1架军机今天终于得以急速飞越珊瑚海（Coral Sea）和塔斯曼海（Tasman Sea），前往努美阿更易进入的国内线马根塔机场（Magenta Airport）接载乘客。

法国政府发言人塞维诺特（Prisca Thevenot）今天表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）将亲自造访发生暴动的新喀里多尼亚。

塞维诺特指出，马克宏「最快将于今晚启程」，希望安抚当地民众情绪。