法政府证实官网遭网攻 骇客团体宣称犯案

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（法新社巴黎11日电） 法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）办公室今天说，「空前强烈」的网路攻击锁定了数个法国政府部门，但已获控制。「匿名苏丹」（Anonymous Sudan）等骇客团体宣称犯案。

艾塔尔的国防顾问上周刚警告，6月欧洲议会选举和7月巴黎奥运会可能成为「重大目标」。

艾塔尔办公室表示，数个政府单位遭到锁定，但未提供细节。

艾塔尔办公室说，「许多部会」从昨天就「遭到锁定」，对方「利用类似技法，但空前强烈」。

安全消息人士告诉法新社，这波攻击「目前未归因于俄罗斯」。由于自乌克兰遭到俄罗斯侵略以来，法国力挺乌克兰，对许多人来说，俄国是明显的嫌疑犯。

艾塔尔办公室还说，「危机小组已启动以部署反制措施」，意味着这些攻击对大部分单位的影响已减缓，官网登录已恢复。

法国国家资讯系统安全局（ANSSI）等专门单位已在「执行过滤措施直到攻击结束」。

数个骇客组织纷纷在通讯平台Telegram上宣称犯案，包括自称「匿名苏丹」的团体宣称已对法国政府网路基础设施发动「分散式阻断服务攻击」（DDoS attack）。

这个团体表示，「我们已发动了大规模攻击…这波损害将很广泛」，还说「很多不同的政府数位部门已受影响，包括非常重要的网站，还有各自的子网域」。

「匿名苏丹」据称总部设在苏丹，攻击目标是所谓从事反穆斯林活动的国家和组织，部分迹象显示这个团体支持俄国，且过去一年曾对瑞典、丹麦和以色列等国家的网站发动攻击。

数位资讯网站Numerama说，「匿名苏丹」确切动机「不明」，但也说有纪录显示这个团体曾「锁定被俄国视为敌人」的目标。

根据法新社所见的内部备忘录，法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）上个月也曾表示他的部会是俄方头号目标，要求加强保护措施以免遭遇俄方「破坏和网路攻击」。