法新社：沙乌地2024年已处决198人 逾30年新高

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（法新社杜拜28日电） 沙乌地阿拉伯今天宣布处决3人之后，根据法新社统计，2024年截至目前为止，沙国累计执行死刑人数已达198人，写下30多年来新高。

依据国际特赦组织（Amnesty International）资料，2023年，沙乌地阿拉伯处决的囚犯人数位居世界第3，仅次于中国和伊朗。

总部位于伦敦的「国际特赦组织」表示，最新的统计数字已超过先前分别于2022年与1995年写下的196人及192人高点。

官媒沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）今天引述内政部声明宣布当局执行最新3起死刑。法新社汇整沙国官媒报导所得的统计数字显示，沙国今年来已处决198人、2023年为170人。

国际特赦组织今天证实他们今年为止记录到的沙乌地死刑执行数量同样是198件，并指控利雅德当局「从事无情的杀戮」行动。

国际特赦组织全球总会秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）表示，利雅德当局目前「凭空话来力拚重塑（国家）形象」，但「对人命展现出的漠视，却让人如此不寒而栗」。

她敦促沙国「立即暂停处决人犯，并根据国际标准来重审死囚，而不是诉诸死刑」。（译者：纪锦玲）